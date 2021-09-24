Москва, 24 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Государство следует повысить долговой порог, при котором могут изымать загранпаспорт, считает адвокат МКА «Рубасская и партнёры» Софья Рубасская.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Эксперт прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM правительственный законопроект, в случае принятия которого у злостных неплательщиков могут изымать паспорта. Эта мера может дополнить существующий запрет на выезд из РФ при наличии долга по алиментам от 10 тысяч рублей или любого другого долга от 30 тысяч рублей.

«Как оценить данный законопроект с правовой точки зрения? Пытаясь защитить права получателей алиментов или кредиторов, государство предотвращает возможное бегство должников за границу. Однако нужно понимать, что при долге в 10 тысяч рублей вряд ли человек будет эмигрировать в другую страну. Ведь это приведет к затратам в десятки и сотни раз большим, чем сумма долга. Соответственно, такая мера способствует созданию дополнительных проблем и для людей, которые просто не доплатили алименты по какой-то причине, или забыли выполнить какие-то долговые обязательства. Стоило бы повысить сумму долга, при которой государство накладывает запрет на выезд из страны. Насколько эффективна такая мера? Относительно эффективности изъятия загранпаспортов можно поспорить. Во-первых, те категории должников, которые не в состоянии отдать долги от 10 тысяч рублей, часто вообще не имеют и никогда не имели заграничных паспортов и планов на выезд из страны, так что напугать их изъятием того, чего у них нет, нельзя. Во-вторых, даже в случае изъятия загранпаспорта можно будет выехать в те страны, при въезде в которые загранпаспорт не требуется. В-третьих, люди, ориентированные на выезд из страны и так найдут способы ее покинуть», — сказала Рубасская.

Адвокат полагает, что в общем списке мер по профилактике задолженностей по алиментам и запрет на выезд из страны с изъятием загранпаспорта может сыграть определенную роль в уменьшении количества должников, и кто-то из должников всё же решит отдать свои долги.

«Наконец, можно подумать и о моральных аспектах данного законопроекта. Сейчас большая часть граждан и так находится не в лучшем материальном положении, а власть, принимая данный законопроект, создаст еще более худшие условия для населения. В итоге это приведет лишь к дальнейшему и ненужному росту социальной напряженности и недоверия к власти», — отметила эксперт.