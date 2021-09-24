Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. 23 сентября в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» испанский футбольный клуб «Кадис» в матче шестого тура Примеры 2021/22 сыграл вничью с каталонской «Барселоной». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Профильный немецкий интернет-портал WhoScored признал 22-летнего центрального защитника «сине-гранатовых» и сборной Уругвая Рональда Араухо (7.64) лучшим игроком встречи.

Флаг ФК «Барселона»

Араухо, проведя на поле все 90 минут, отметился шестью выигранными верховыми единоборствами и двумя успешными отборами. Точность передач уругвайца составила 95%.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в шести матчах за каталонскую «Барселону», в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Гранады» (1:1).

Араухо перешел в «Барселону» 29 августа 2018 года из уругвайского клуба «Бостон Ривер» за 4,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.