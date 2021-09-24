Астрахань, 24 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Астрахани врачи Областной Александро-Мариинской больницы спасли пациента с ожогами 95% поверхности тела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Mos.ru В больнице

31-летний мужчина был госпитализирован с бытовым ожогом. У него диагностировали ожоги I—II -III степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, шок. Травмы по всем параметрам были не совместимы с жизнью.

«Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. В ходе эндоскопического исследования ожог дыхательных путей не подтвердился, что увеличивало шансы на благоприятный исход. К лечению пациента подключились сотрудники отделения переливания крови и гравитационной хирургии крови, активную помощь продолжала оказывать эндоскопическая служба и специалисты смежных отделений», — рассказал заведующий ожоговым отделением, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Александр Самсонов.

Благодаря интенсивному лечению в ожоговом отделении, переливанию более 12 литров крови, физиопроцедурам и гидротерапии врачам удалось избежать развития инфекционных осложнений ожоговой болезни. Обожженная кожа пациента постепенно восстановились самостоятельно, без проведения хирургической пластики. Мужчину выписали 24 сентября. Ему предстоит дальнейшая реабилитация — на полное восстановление, по прогнозам врачей, потребуется минимум год.

«В год мы оказываем высокотехнологичную помощь более 15 пациентам с критической площадью поражения ожоговых ран — свыше 50%. Успех лечения зависит от многих факторов. Большую роль здесь играет общее состояние здоровья и возраст. В случае с данным пациентом, ему помогло ещё и огромное желание выжить. Он — настоящий боец», — отметил Александр Самсонов.