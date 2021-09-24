Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден призвал граждан повторно привиться от COVID-19 на следующий день после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США одобрили бустерные дозы для пожилых американцев и граждан, находящихся в группе риска, сообщает 24 сентября Associated Press.

Прививка Vashaibolit.ru

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Накануне, 23 сентября, директор Центра по контролю заболеваний США доктор Рошель Валенски поддержала идею о необходимости повторной вакцинации.

Байден заявил, что сам скоро получит повторную прививку.

«Трудно признать, что мне уже за 65, но я сделаю прививку», — сказал президент.

Ранее эксперты посоветовали проводить ревакцинацию среди пожилых людей 65 лет и старше, а среди жителей престарелых домов от 50 до 64 лет, у которых есть проблемы со здоровьем. Дополнительная доза может быть введена не менее чем через шесть месяцев после последней прививки.