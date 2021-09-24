Тамбов, 24 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в праздновании 155-летия со дня основания акционерного общества «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» и в открытии на предприятии нового цеха. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин посетил завод «Милорем»

Одно из старейших предприятий отрасли по ремонту тягового подвижного состава празднует 155-й день рождения. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин приехал поприветствовать и поздравить сотрудников «Мичуринского локомотиворемонтного завода «Милорем» с юбилейной датой.

Завод был основан в 1866 году как паровозоремонтные мастерские, в 1973 году перепрофилирован для капитального ремонта чешских маневровых тепловозов серии ЧМЭ3. Завод длительное время специализируется на ремонте двух серий тепловозов — ЧМЭ3 и М62, при этом основными потребителями являются филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД».

В рамках празднования юбилея Александр Никитин и руководство предприятия торжественно открыли новый цех сборки-разборки тепловозов. Его строительство началось в январе 2020 года, окончательный ввод планируется в январе-феврале 2022 года. Введение нового цеха даст возможность перенести и расширить существующие потоки ремонта тепловозов. Здесь планируется производить ремонт тепловозов серии М62. Запуск этого цеха позволит дополнительно выпускать из ремонта порядка 50−60 секций тепловозов в год и увеличить объем производства в стоимостном выражении на 500 млн рублей.

Также Александр Никитин провел деловую встречу с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Олегом Валинским, на которой были рассмотрены перспективы развития предприятия.

«Сегодня «Милорем» входит в пятерку самых крупных налогоплательщиков области. У предприятия есть заказы и есть возможности для выполнения этих заказов. С открытием нового цеха здесь появится 180 новых рабочих мест. Работает инвестиционный капитал: часть нового оборудования закуплено на Тамбовщине. Все это — свидетельство динамичного развития предприятия», — отметил, поздравляя коллектив завода с юбилеем, Александр Никитин.

Глава региона также поблагодарил руководство ОАО «РЖД» за поддержку и пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

«Очень горжусь, что своей семьей я связан с этим предприятием — здесь трудились оба моих деда. На «Милореме» чтят профессиональные, человеческие и династийные традиции — пусть так будет и в дальнейшем», — пожелал губернатор.

В честь юбилея на сталелитейном участке отлили люк с юбилейной символикой — «155 лет Милорем».