Нижний Новгород, 24 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В пятницу, 24 сентября в Великом Новгороде в рамках III ежегодного форума для глав городов «Дни лидеров муниципального управления» состоялась сессия губернаторов новой волны на тему «Современные инструменты эффективного взаимодействия органов региональной власти, местного самоуправления и граждан».

Novreg.ru Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Организатором сессии выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), участниками — губернаторы Андрей Никитин (Новгородская область), Владимир Солодов (Камчатский край), Василий Орлов (Амурская область), директор практик Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко и руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в качестве модератора дискуссии.

Фокус дискуссии был направлен на осмысление успешно реализуемых практик взаимодействия между регионами и муниципальными образованиями.

«Губернаторы новой волны как наиболее передовые управленцы активно занимаются выстраиванием эффективной системы работы с муниципалитетами», — подчеркнула важность этого направления Дарья Кислицына.

Про программу, направленную на привлечение туристов в муниципалитеты помимо популярного Великого Новгорода и стимулирование таких территорий посредством субсидий, рассказал Андрей Никитин. В своем выступлении губернатор оценил работу ЭИСИ по формированию перечня лучших региональных практик, подчеркнув, что благодаря этому «появилась постоянная и очень удобная платформа для обмена обратной связью».

Опытом успешной реализации проекта по инициативному бюджетированию в Амурской области поделился Василий Орлов.

Губернатор рассказал о регулярной работе Совета глав муниципальных образований, среди инициатив которого — централизованная покупка дорожной, коммунальной техники и автобусов для нужд муниципалитетов с предварительным изучением их потребностей и формированием единой заявки.

Одна из ключевых тем дискуссии — оценка эффективности взаимодействий между регионом и муниципалитетами. Владимир Солодов подчеркнул, что «ключевой фактор успеха — это не деньги и даже не инфраструктура, а люди, то есть качество человеческого капитала».

Участники сессии пришли к выводу, что важным фактором эффективного взаимодействия по линии регион — муниципалитеты также является вовлеченность граждан. Дарья Кислицына обратила внимание, что «первые коммуникации человека с властью начинаются на муниципальном уровне», а Владимир Солодов констатировал, что «на уровне регионов очень важно вовлекать в процесс управления жителей и муниципальный уровень власти, который находится к ним ближе всего».

В завершение сессии Александр Пироженко обозначил важность комплексного экспертного осмысления практик, наработанных на локальном уровне.

«Дорогу осилит идущий. Надо начинать описывать и осмысливать тот объем практик, который накоплен в муниципалитетах. Это позволит органам местного самоуправления решать те насущные вопросы, которые возникают каждый день, ориентируясь на успешный опыт своих коллег в других регионах», — резюмировал спикер.