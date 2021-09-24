Афины , , 18:25 — REGNUM Греция подтвердила 2046 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 24 сентября Национальная организация общественного здравоохранения. Днем ранее сообщалось про 2125 зараженных.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 643 055 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрированы 33 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 639 человек.

В общей сложности 331 пациент находится на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 216 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа.

Средний возраст новых случаев инфицирования составляет 39 лет (диапазон от 0,2 до 106 лет), в то время как средний возраст умерших составляет 78 лет (диапазон от 0,2 до 106 лет).