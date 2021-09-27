Москва, 27 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. ИА REGNUM направило Генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление о принятии мер прокурорского надзора ввиду незаконного осуществления ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса.

Студия Артемия Лебедева Логотип «Яндекса»

В нём, в частности, говорится, что выявлен факт осуществления ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса в нарушение действующего законодательства.

Монополистом деятельности в РФ среди интернет-агрегаторов является ООО «ЯНДЕКС» (ОГРН: 1 027 700 229 193, ИНН: 7 736 207 543). Учредителями ООО «ЯНДЕКС» являются Компания с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС Н.В.», страна регистрации Нидерланды и Международный фонд «ФОНД ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ», учредителем которого является Компания с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС Н.В.», страна регистрации Нидерланды.

Таким образом, компания «Яндекс» является субъектом-монополистом, регулирующая информационные потоки в России и занимающаяся предоставлением услуг стратегически важным объектам Российской Федерации.

Юридический контроль иностранного инвестора Нидерланды над «компанией — ООО Яндекс» выражается в существовании юридических признаков корпоративного контроля. Компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Нидерланды) является участником российского общества «Яндекс» с долей 100%. Между контролирующим и контролируемым лицами существует корпоративная зависимость, которая препятствует контролируемому лицу самостоятельно принимать те или иные управленческие решения.

При таких обстоятельствах можно сделать однозначный вывод, что существенную долю рынка информационных технологий Российской Федерации занимает и фактически контролирует зарубежная корпорация Компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Нидерланды) .

Вместе с тем в силу Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» компаниям с иностранным участием прямо запрещено заниматься крупным телекоммуникационным бизнесом.

В нарушение указанного выше закона ООО «Яндекс» фактически занимается в РФ крупным телекоммуникационным бизнесом и фактически осуществляет телекоммуникационную деятельность в области спутниковой связи.

При таких обстоятельствах заявитель полагает, что для устранения выявленных нарушений закона в сложившейся ситуации необходимо принятие мер прокурорского надзора, поскольку в деятельности «Яндекса» усматривается потенциальная угроза безопасности государства.