Лондон, 24 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Новая 120-мм танковая пушка, разработанная в Германии компанией Rheinmetall, начала выпускаться по заказу минобороны Британии на заводе Unterluss, сообщает пресс-служба британских королевских вооруженных сил.

Brian Robert Marshall Танк «Челленджер 2»

В пресс-релизе от 21 сентября 2021 года указано, что два 120-мм гладкоствольных орудия L55A1 компании Rheinmetall уже запущены в производство со значительным опережением графика.

Германская танковая пушка будет устанавливаться на 148 основных боевых танках ВС Британии Challenger 2 в ходе их модернизации до уровня Challenger 3 (CR3).

Отмечено, что новые 120-мм гладкоствольных орудия L55A1 отличаются повышенной бронебойностью.

После изготовления новых орудий в Германии их испытают для контроля качества перед отправкой в Британию.

По утверждению британских СМИ, новое 120-мм орудие в сочетании с улучшенной броней и новейшими боеприпасами, позволят ОБТ Challenger остаться в числе самых мощных боевых танков НАТО.