Вашингтон, 24 сентября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Американская исполнительница Билли Айлиш назвала самый главный «страх» своих подписчиков. Об этом 24 сентября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

По мнению певицы, её фанаты «боятся» большого бюста. Дело в том, что после публикации в личном Instagram-аккаунте фотографии, на которой Айлиш запечатлена в корсете, она лишилась части своих подписчиков. «Я потеряла 100 тыс. подписчиков только из-за груди», — призналась она.

Ранее фанаты Билли Айлиш уже критиковали её за откровенные снимки для журнала Voque. «Это бесчеловечно», — прокомментировала нападки со стороны поклонников певица.