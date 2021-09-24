Москва, 24 сентября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. 34-летний капитан московского «Динамо» и экс-вратарь сборной России по футболу Антон Шунин пропустит матч девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с казанским «Рубином». Об этом 24 сентября сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

Алексей Колчин ИА REGNUM Антон Шунин

26 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

В составе «Динамо» на позиции вратаря, помимо Шунина, может сыграть лишь 25-летний Игорь Лещук, за последние три года выходивший на поле в тринадцати матчах во всех турнирах, в которых пропустил двенадцать мячей.

Текущее соглашение Антона Шунина с «Динамо» рассчитано до середины 2022 года.

После восьми первых туров подопечные Сандро Шварца, набрав шестнадцать очков, идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.