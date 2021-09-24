Ставрополь, 24 сентября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пресечена поставка лекарственных сильнодействующих средств из Ростова-на-Дону в Дагестан. С большой партией лекарств, запрещенных к продаже без рецептов, был пойман 35-летний житель Дагестана, сообщили 24 сентября в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

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Его автомобиль остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте «Затеречный» в Нефтекумском районе. При досмотре было обнаружено свыше 1,3 кг лекарственных средств, упакованных в коробочки от противовирусного препарата. У перевозчика при себе было удостоверение общественной организации правозащитной направленности.

«Гражданин из окна транспортного средства выбросил упаковки с лекарствами. Как оказалось, мужчина пытался избавиться от сильнодействующих веществ», — говорится в сообщении МВД.

По факту перевозки наркосодержащих препаратов было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Как установлено в ходе проверки, задержанный гражданин приобрел запрещенные препараты в одной из аптек города Ростова-на-Дону и планировал реализовать в столице Дагестана.