Вашингтон, 24 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Крис Пратт получил роль Маро в новом анимационном фильме по мотивам компьютерной игры, сообщает 24 сентября BBC.

Кадр из игры Super Mario Bros: battle royal Марио

Брат Маро Луиджи будет говорить голосом Чарли Рэя.

Аня Тейлор-Джой сыграет принцессу Пич, а суперзлодея Боузера озвучит Джек Блэк.

Премьера фильма запланирована на декабрь 2022 года.

О новости сообщил Крис Пратт в своем Instagram.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Крис Праттприсоединился к проекту нового комедийного боевика кинокомпании Universal Pictures.

В этом фильме актёр вновь будет сниматься вместе сСэмом Ричардсоном, который составил ему компанию на съёмочной площадке фантастической картины «Война будущего». Пратт исполнит главную роль в картине Stranded Asset, название которой можно перевести как «Обесцененные активы». Детали сюжета пока держатся в секрете, сценарий к фильму напишетДжен Д'Анджело («Фокус-покус 2»).