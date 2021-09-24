Ижевск, 24 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Удмуртия в выходные дни, 25 и 26 сентября, будет находиться под влиянием циклона, временами ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Заморозки

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Температура воздуха в ночные часы составит +3… +8°С, днем столбики термометров поднимутся до +7… +12°С.

По предварительному прогнозу, в начале следующей рабочей недели температура воздуха начнет постепенно понижаться. Однако погода будет преимущественно без осадков. В темное время суток может похолодать до 0 °C, возможны заморозки до — 3 °C. В светлое время суток температура будет плюсовой в диапазоне +5… +10°С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что в Москву на следующей неделе придет бабье лето.Вместе с тем он предупредил, что значимого тепла ожидать уже не стоит, поскольку наступила астрономическая осень.