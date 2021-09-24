Стокгольм, 24 сентября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Правительство Швеции продолжит работу по принятию законопроекта, предусматривающего отмену вынесения приговора по совокупности для преступников молодых возрастов. Об этом 24 сентября в ходе пресс-конференции заявил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон, передает новостная служба SVT Nyheter.

Pixabay.com Флаг Швеции

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Законопроект, который был ранее отправлен на рассмотрение в Законодательный совет, прошел проверку и теперь будет передан в риксдаг. Правительство намерено отменить практику вынесения приговора по совокупности для 18−20-летних осужденных за преступления с минимальным наказанием в виде одного года лишения свободы.

Это означает, что молодые люди получат максимальные сроки при совершении таких преступлений, как грабеж, нападение при отягчающих обстоятельствах, изнасилование, вымогательство, преступления, связанные с наркотиками, и преступления с использованием оружия.

«18-летний подросток, совершивший в ограбление, получит в два раза больше после изменения в законе. Это реальное ужесточение наказаний», — отметил Йоханссон.