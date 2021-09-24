Стокгольм, 24 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Мужчина, арестованный 20 сентября по подозрению в шпионаже, был задержан Службой безопасности Швеции по подозрению в грубом несанкционированном использовании секретной информации. Ранее он сам работал в спецслужбе и министерстве обороны Швеции, сейчас он занимает одну из руководящих государственных должностей. Имя его по-прежнему не раскрывается. Об этом вечером 23 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Первоначально задержанного подозревали в шпионаже, но теперь обвинение было изменено на несанкционированное использование секретной информации. Согласно ходатайству прокурора, преступление было совершено в 2011—2015 годах.

Суд в Стокгольме уже арестовал высокопоставленного чиновника. Официальные обвинения ему должны быть предъявлены не позднее 7 октября.