Нижний Новгород, 24 сентября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде стартовал Национальный финал Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В национальном финале принимают участие 60 команд из 40 регионов России, в том числе полуфиналисты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» (15 команд) и Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» (10 команд). Национальный финал чемпионата Global Management Challenge проводится при поддержке Правительства Нижегородской области.

ИА Красная Весна Нижний Новгород

Официальное приветствие участникам и организаторам Чемпионата направил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«В чемпионате принимают участие как потенциальные бизнесмены, так и опытные предприниматели, но для всех вас это уникальный опыт в сфере стратегического менеджмента, а также возможность проявить свои управленческие способности. Уверен, что участие в данном мероприятии поможет вам получить новые знания, сформулировать комплексное понимание бизнес-процессов, а для кого-то будет отправной точкой для формирования и создания новых компаний. Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно говорил, что бизнес является основой развития экономики страны, и никакие временные ограничения и сложности не должны становиться преградой для притока в эту сферу как можно большего числа современно мыслящих инициативных людей. Желаю всем участникам сегодняшнего чемпионата по стратегии и управлению успехов и удачи. А победителям достойно представлять Российскую Федерацию на международном уровне. Вперед к успехам и свершениям!» — говорится в приветствии.

«В течение двух дней более 250 управленцев, государственных служащих, предпринимателей, студентов и аспирантов из 40 регионов России будут бороться за звание лучшей управленческой команды страны. Соревноваться в управлении будут представители проектов платформы «Россия — страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!», а также студенты вузов России и профессиональные команды различных компаний. Конечно, каждая команда нацелена на успех. Но я уверен, что на пути к победе участники чемпионата проявят не только лучшие управленческие качества и знание бизнес-реалий, но и творческий подход к решению задач, взаимопонимание и настоящий командный дух», — прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Состязания проводятся на площадках Корпоративного университета правительства Нижегородской области и открытого пространства «Точка Кипения» Агентства стратегических инициатив в Мининском Университете.

«Искренне рад, что в год 800-летия города мы принимаем в Нижнем Новгороде соревнования управленцев мирового уровня. Уверен, что Чемпионат станет для всех участников колоссальным опытом и отличным трамплином в будущее, ведь они могут буквально за один день прожить целый год управления пусть виртуальной, но по всем параметрам приближенной к реальности, компанией», — отметил заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

В торжественной церемонии открытия национального финала GMC также приняли участие исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов и директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель Чемпионата в России Вячеслав Шоптенко.

По словам исполнительного директора международного оргкомитета чемпионата Жоао Энрикеша, «Национальный финал чемпионата Global Management Challenge в России всегда отличается своей масштабностью и разнообразием категорий участников. Я очень рад снова наблюдать за этим управленческим праздником. В этом году мы ещё проведем и мировой финал в Нижнем Новгороде, буквально через пару дней, лучшая команда России станет его участником. Этот международный финал станет четвёртым, проведённым в России за 15 лет его существования здесь».

Global Management Challenge (GMC) — один из самых престижных международных управленческих чемпионатов. Он основан на компьютерной учебной модели (бизнес-симуляторе) и имитирует управление производственной компанией в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Ежегодно около 6000 участников соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности своих виртуальных компаний, за 15 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие более 100 000 человек.

От лица Президентской Академии участников соревнований приветствовал руководитель Чемпионата, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко: «Приветствую всех на самом главном событии 15-го юбилейного сезона национального этапа Global Management Challenge в России, который собрал команды самых перспективных управленцев страны. Каждая команда, приехавшая в Нижний Новгород, прошла серьезный отбор и представляет свою компанию, вуз и регион. Этот год для нас особенный, так как на площадке мы собрали рекордное количество команд финалистов, а их, я напомню более 60. Скоро мы узнаем имена национальных победителей, как среди студентов, так и среди практикующих профессионалов. Желаю всем участникам успехов!»

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, формирование управленческих компетенций — это довольно сложная задача.

«Это именно тот случай, когда формирование возможно только в процессе деятельности. И я очень рада за ребят, которые, будучи студентами, могут почувствовать себя в роли управленца, в роли руководителя, понять — что такое руководить коллективом и уметь брать на себя ответственность. И, безусловно, очень приятно, что Чемпионат проходит в Нижнем Новгороде, в наш юбилейный год 800-летия, который проходит под лозунгом «Начало нового». Хочется пожелать, чтобы для ребят участие в Чемпионате было также Началом Нового! Только вперёд!» — обратилась к участникам студенческой лиги Чемпионата Ольга Петрова.

По итогам национального финала будет определена лучшая команда, которая представит Россию 27−29 сентября 2021 года на мировом финале Чемпионата, соревнуясь с командами из более чем 20 стран.

Национальный и мировой финалы чемпионата Global Management Challenge станут одними из ключевых событий всероссийской недели управления, которая с 24 по 30 сентября будет проходить в Нижнем Новгороде. В рамках недели управления пройдут мероприятия, которые объединят профессионалов в сфере управления из разных регионов России и позволят участникам обсудить актуальную повестку по развитию управленческих компетенций, культуры управления в стране.

Среди наиболее крупных мероприятий всероссийской недели управления — образовательная программа профессиональной переподготовки Высшей школы государственного управления РАНХиГС «Современные технологии управления: Лидеры Будущего», дискуссионная площадка от участников конкурса «Лидеры России», на которой будут обсуждаться актуальные темы, проблемы и вопросы в сфере развития управления в стране и мире, а также сетевой образовательный практикум Кубка по менеджменту «Управляй!» для студентов, руководителей и сотрудников вузов и колледжей страны, организованный при поддержке сети открытых пространств «Точка Кипения» Агентства стратегических инициатив, в рамках которого участники смогут проверить свои силы и уровень развития различных компетенций.