Кострома, 24 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Костромской областной суд частично удовлетворил административный иск бывшего генерального подрядчика компании «ТГК-2 Энергоремонт» к Костромской областной думе, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Диева Перекладка старых труб

Напомним, общество с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергоремонт» из Ярославля занималось ремонтом труб в Костроме с лета 2019 года по апрель 2021 года. Летом 2020 года компанию трижды оштрафовали за медлительность при проведении восстановительных работ после коммунальных раскопок по одному объекту.

Компания обратилась в суд с просьбой признать недействительными 1, 3, 7 и 8 статьи 2.5. «Кодекса Костромской области об административных правонарушениях». По мнению коммунальщиков, статьи дублируют друг друга и позволяют штрафовать нарушителя за один и тот же недочёт по несколько раз.

Рассмотрев иск, суд признал недействующей лишь восьмую статью Кодекса, в которой прописана ответственность за невыполнение требований по своевременному устранению провалов, появившихся в результате проведения земляных работ. Требования компании об «аннулировании» первой, третьей, и седьмой частей статьи 2.5 о проведении работ без разрешения, невыполнении благоустройства, несоблюдении сроков перекладки инженерных сетей оставлены без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, тепловые коммуникации Костромы отдали в аренду ТГК-2 весной 2019 года. Однако, для ремонта труб в рамках концессии у компании оказалось недостаточно сил и средств, поэтому ТГК-2 наняла генподрядчика. С начала концессии по апрель 2021 года модернизация сетевого комплекса выполнялась силами ярославской «ТГК-2 Энергоремонт». Сейчас этими вопросами занимается ООО «Стройэнергоизоляция».