Минск, 24 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Падение сельхозпроизводства в Белоруссии обусловлено плохой погодой. Об этом было заявлено в ходе доклада министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко в президентском дворце, сообщает пресс-служба руководителя постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Александр Лукашенко заслушал доклад и подверг критике затянувшуюся уборку картофеля, сахарной свёклы и кукурузы. Он также дал указания по ведению сельского хозяйства.

В частности, Лукашенко распорядился сеять озимые до позднего вечера и даже ночью. Посеять озимые предписано в течение недели.

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