Лондон, 24 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. 22-летний атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Мейсон Маунт пропустит центральный матч шестого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Челси» — «Манчестер Сити». Об этом 24 сентября сообщил главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель.

Twitter.comPSG Томас Тухель

Также лондонской команде в поединке с подопечными Пепа Гвардиолы не сможет помочь фланговый нападающий сборной США Кристиан Пулишич. Основной голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди восстановился от травмы и выйдет в стартовом составе команды.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Мейсон Маунт принял участие в семи матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей в матче с лондонским «Арсеналом» (2:0).