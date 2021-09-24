Осло, 24 сентября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. 25 сентября в Норвегии перестанет действовать большинство ковид-ограничений. Среди прочего норвежское правительство отменит въездной карантин для непривитых жителей Швеции, направляющихся в Норвегию из Вермланда. Об этом 24 сентября сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Отмечается, что ограничения для жителей шведского Вестра-Гёталанда останутся в силе.

«Теперь мы можем жить нормально, дела у нас идут лучше, чем во многих других странах, — заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

С 25 сентября в Норвегии также можно будет не соблюдать социальную дистанцию. Рекомендация о соблюдении расстояния в один метр между людьми действовала в стране с 12 марта прошлого года.