Москва, , 18:07 — REGNUM Депутатом Госдумы VIII созыва сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин не будет, передаёт 24 Life.

Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин на пресс-конференции во время объединительного съезда 22 февраля 2021 года

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Об этом сообщил пресс-секретарь партии, отметив, что писатель «откажется от депутатского мандата», и пояснив следующее:

«Единственное, будет соблюдена юридическая процедура, по которой он сначала его примет, а затем передаст одному из ближайших соратников — Дмитрию Кузнецову, который возглавлял на прошедших выборах региональную группу по Нижегородской области».

Представитель партии добавил, что писатель собирается пройти восьмимесячное обучение в школе губернаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получила в Госдуме по итогам выборов 27 мандатов (по партийным спискам — 19). Прилепин возглавлял федеральный список, наряду с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным.

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