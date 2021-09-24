Стокгольм, , 18:04 — REGNUM Правительство Швеции приняло специальный план «Тотальная оборона 2021−2025», предусматривающий наращивание численности Вооруженных сил страны и их перевооружение, сообщают 24 сентября шведские СМИ.

Солдат армии Швеции Mil.ru

По мнению прессы, такого резкого повышения военных расходов Стокгольм не позволял себе со времён Второй мировой войны.

В частности, военный бюджет Швеции будет увеличен сразу на 40% по сравнению с 2020 годом.

Основной причиной такого решения названо обострение отношений России с Западом, а также некие международные обязательства Швеции.

Напомним, Швеция хоть и не является членом НАТО, но подписанные ею международные договора подразумевают совместное отражение нападения «крупной державы», под которой легко угадывается Россия.

В рамках плана «Тотальная оборона» до 2025 года в шведской армии будут дополнительно сформированы одна полностью укомплектованная механизированная бригад, одна бригада сокращенного штата, усилен гарнизон и система обороны острова Готланд. ВМС Швеции увеличат число подводных лодок с четырех до пяти, а также закупят новые самолёты морской авиации.

В результате кадровый состав ВС Швеции вырастет с 60 тыс. до 90 тыс. человек.

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