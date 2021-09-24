Ижевск, 24 сентября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Удмуртии в рамках национального проекта «Демография» готовятся к внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина в толпе

В настоящее время социальную помощь получает те, кто заявляет о ее необходимости. Теперь же планируется, что социальные службы будут сами искать и находить нуждающихся в помощи.

Сейчас в регионе проходит подготовка соответствующих кадров, а республиканский дом-интернат для престарелых граждан осваивает лучшие практики.

В республике намерены внедрить проект «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», он уже разработан и находится в стадии голосования.

При методическом сопровождении фонда «Старость в радость» система долговременного ухода за пожилыми людьми внедряется в 24 пилотных регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года президент России Владимир Путин заявил, что центры долгосрочного ухода за пожилыми людьми появятся по всей России к 2022 году. Он отметил чрезвычайную важность работы, связанной со стационарозамещающими технологиями. Это направление развивается и в России, и во многих других странах, такую систему нужно совершенствовать.

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