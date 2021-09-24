Вологда, 24 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Маткозере, расположенном в Белозерском районе Вологодской области, зафиксирован массовый мор форели. Об этом сообщают «Вести 35».

Pixabay.com Форель

По данным издания, берег водоема буквально усыпан мертвой рыбой. По предварительной информации погибло не менее полутонны рыбы. Известно, что разведением рыбы в этом месте занимается ООО «Аквакультура». Оказалось, что предприятие не поставлено на учет как организация, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. Более того, были выявлены несоответствия в утилизации мертвой рыбы и проектной документации.

Природоохранная прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, предприятию грозит административное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Ростовской области был зафиксирован очередной массовый мор рыбы.