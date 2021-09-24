Тбилиси, , 18:07 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 24 сентября заявил, что глава оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия вчера заслуженно получил от него ругательства в свой адрес, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

«Неприличными словами не выражаться!» Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

Глава «Грузинской мечты» также обвинил Мелия в том, что тот является известным криминальным деятелем. Кобахидзе назвал печальным то, что Мелия устроил провокацию именно перед зданием представительства ЕС в Тбилиси. Кобахидзе считает очень важным быструю оценку случившегося со стороны посла ЕС.

«Работа политика — это заниматься политикой. Но вчера Никанор Мелия заслужил ругательства, и он получил нужный ответ», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что 23 сентября в Тбилиси перед офисом ЕС произошла словесная перебранка между лидерами ведущих политических партий Грузии. Она была продемонстрирована по всем грузинским телеканалам.