Вашингтон, 24 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Американская актриса Блейк Лайвли представила свою линейку безалкогольных газированных напитков. Об этом 24 сентября пишет издание «Канобу».

Скриншот с YouTube Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Марка Лайвли называется Betty Buzz. «По крайней мере, это вам не алкоголь от знаменитости», — написала в своём Twitter-аккаунте актриса, намекая на бренд джина своего мужа, актёра Райана Рейнольдса.

https://twitter.com/blakelively/status/1441086917655728128

Супруг Лайвли не оставил шутку актрисы без внимания. «К счастью, они прекрасно сочетаются с джином Aviation. Совпадение? Заговор? Сложно сказать», — прокомментировал Рейнольдс.

ИА REGNUM напоминает, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс женаты с 2012 года. Пара воспитывает троих дочерей.