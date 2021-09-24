Москва, 24 сентября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В России выпущено в гражданский оборот около 57 миллионов полных комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил 24 сентября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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«В гражданский оборот, если я не ошибаюсь, выпущено порядка 57 миллионов полных комплектов «Спутника V», и на территории уже многих стран «Спутник V» используется очень широко, без каких-либо нарушений и отклонений от здоровья», — сказал он в ходе онлайн-лекции, организованной Российским еврейским конгрессом.

Напомним, ранее в Минпромторге сообщили, что объём производства вакцин от коронавируса в России до конца текущего года планируется увеличить в полтора раза.

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