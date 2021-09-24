Ижевск, , 17:54 — REGNUM Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова досрочно покидает своей пост. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов.

Лариса Буранова Пресс-служба правительства Удмуртии

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Она переходит на работу в Государственную думу РФ. Буранова была третьей в списке кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва от «Единой России». Ранее от депутатских мандатов отказались возглавлявший партсписок Бречалов, а также Андрей Исаев — он отказался от списочного мандата, поскольку победил на выборах в Удмуртском одномандатном избирательном округе №33.

ИА REGNUM напоминает, Лариса Буранова занимала различные посты в министерстве национальной политике с 1999 года. В 2014 году она возглавила ведомство в статусе исполняющей обязанности, а позднее в этом же году была назначена министром.