Вашингтон, 24 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Вакцинированы от коронавируса к настоящему моменту 92% американских военнослужащих, заявил 24 сентября президент США Джо Байден во время своей речи в Белом доме.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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Отметив, что обязательная вакцинация была объявлена Пентагоном все лишь месяц тому назад, Байден добавил:

«92% военных, находящихся на действительной службе, уже вакцинированы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский министр обороны Ллойд Остинанонсировал обязательную вакцинацию для американских военнослужащих месяц назад — 25 августа.