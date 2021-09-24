Байден рассказал о массовой вакцинации среди американских военных
Вашингтон, 24 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Вакцинированы от коронавируса к настоящему моменту 92% американских военнослужащих, заявил 24 сентября президент США Джо Байден во время своей речи в Белом доме.
(сс) Gage Skidmore
Джо Байден
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Отметив, что обязательная вакцинация была объявлена Пентагоном все лишь месяц тому назад, Байден добавил:
«92% военных, находящихся на действительной службе, уже вакцинированы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский министр обороны Ллойд Остинанонсировал обязательную вакцинацию для американских военнослужащих месяц назад — 25 августа.