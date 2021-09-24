Москва, 24 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы отклонил иск бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс к музыканту Сергею Шнурову. Об этом 24 сентября пишет ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

По данным СМИ, адвокат Вокс Роман Лалаян намерен обжаловать решение. «Мы подадим новый иск о взыскании денежных средств за песни, которые Алиса исполняла с группой», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алиса Вокс подала в суд иск против Сергея Шнурова, заявив о правах на 39 треков, которые исполняла вместе с группой «Ленинград». Артистка потребовала о возмещении 19,5 млн рублей.