Вашингтон, , 18:02 — REGNUM В штате Флорида республиканцы представил законопроект, разработанный по образцу строгого техасского закона, запрещающего аборты после шести недель, сообщает 24 сентября CNN.

Суд. США bykst

Данный закон вызвал осуждение со стороны сторонников прав на аборт, которые опасаются, что подобные ограничения вскоре могут быть приняты и в других штатах.

Законопроект 167, как и закон Техаса, позволяет частным лицам подавать иски против врачей, делающих аборты после шести недель, а также против любого лица, которое «сознательно участвует в действиях, помогающих или способствующих совершению или склонению к аборту».

Напомним, что законопроект был представлен во Флориде через несколько недель после того, как Верховный суд США отказался препятствовать вступлению в силу техасского закона об абортах.