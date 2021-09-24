Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. За минувшее лето несколько тысяч пользователей кикшеринга (проката электросамокатов) в Санкт-Петербурге получили штрафы за неправильную парковку арендованных электросамокатов. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов

Напомним, после участившихся происшествий с участием электросамокатов в Северной столице серьезно взялись за разработку правил пользования ими на территории города. Кроме того, после ряда громких случаев наездов на пешеходов, в том числе детей, Следственный комитет провел обыски в каждой компании, которая предоставляет такие услуги в Петербурге. В результате длительных переговоров Смольному и кикшерингу удалось достичь соглашений.

Были установлены дополнительные правила пользования для арендаторов. Например, за брошенный или оставленный не на согласованном месте самокат, его пользователь штрафуется. За первый раз на 500 рублей, а за последующие до 50 тыс. рублей. При этом информация о нарушителях заносится в единую базу, которая доступна для всех сервисов аренды самокатов.

«Как показывает статистика от июня к августу, количество нарушений уменьшилось в разы: если в начале лета штрафы были выписаны трём тысячам человек, то в конце их количество не превысило 400. Положительная динамика говорит о том, что петербуржцы стали более внимательно и уважительно относиться к правилам дорожного движения и культуре эксплуатации средств индивидуальной мобильности», — подытожили в Смольном.