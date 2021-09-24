Вашингтон, 24 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. ФБР начало расследование угроз, которые поступали в адрес сотрудников избирательных комиссий во время выборов, сообщает 24 сентября CNN со ссылкой на местных чиновников.

Cliff Эмблема ФБР

Число угроз выросло после того, как появилась информация о том, что выборы 2020 года были украдены у бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, что ранее этим летом была создана целевая группа в Министерстве юстиции для борьбы с растущими угрозами в отношении должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканцы предложили провести реформу системы голосования после сообщений о том, что выборы президента США 2020 года были сфальсифицированы. Тогда сенатор от штата Джорджия Брайан Хьюз создал законопроект, который «призван упростить голосование и усложнить обман».