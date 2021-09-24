Николаса Кейджа выгнали из ресторана, приняв за бездомного
Лас-Вегас, США, 24 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Администрация ресторана Лоури-Прайм-Риб в Лас-Вегасе (США) выгнала актёра Николаса Кейджа из своего заведения. Об этом 24 сентября пишет издание The Sun.
Как отмечает СМИ, инцидент произошёл ещё 13 сентября. По словам свидетелей, Кейдж находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно.
Изначально присутствовавшие в ресторане люди приняли актёра за бездомного. «К нашему шоку, это оказался Николас Кейдж. Он был полностью разбит и начал драться с персоналом», — рассказал один из свидетелей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2006 году Николас Кейдж лишился своего особняка из-за неуплаты налогов. Артист пытался выкупить дом, начиная с 2009 года, однако он был продан неизвестному покупателю в августе 2021 года.