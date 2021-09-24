Лас-Вегас, США, 24 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Администрация ресторана Лоури-Прайм-Риб в Лас-Вегасе (США) выгнала актёра Николаса Кейджа из своего заведения. Об этом 24 сентября пишет издание The Sun.

Kirk Weaver Николас Кейдж

Как отмечает СМИ, инцидент произошёл ещё 13 сентября. По словам свидетелей, Кейдж находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно.

Изначально присутствовавшие в ресторане люди приняли актёра за бездомного. «К нашему шоку, это оказался Николас Кейдж. Он был полностью разбит и начал драться с персоналом», — рассказал один из свидетелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2006 году Николас Кейдж лишился своего особняка из-за неуплаты налогов. Артист пытался выкупить дом, начиная с 2009 года, однако он был продан неизвестному покупателю в августе 2021 года.