Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Николая Линченко и Бориса Пиотровского, расширив их полномочия. Это произошло одновременно с тем, как стало известно об увольнении двух вице-губернаторов — Александра Бельского и Николая Бондаренко — избранных депутатами Законодательного собрания Петербурга.

По сообщению пресс-службы Смольного, с 25 сентября вице-губернатор Николай Линченко будет координировать и контролировать деятельность Комитета по строительству, Комитета по градостроительству и архитектуре (за исключением вопросов формирования архитектурного облика Санкт-Петербурга), Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, а также временно — деятельность Жилищного комитета, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Государственной технической инспекции Санкт-Петербурга, администраций районов Санкт-Петербурга.

До этого дня за Линченко были закреплены для кураторства только Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет по строительству, Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга.

Вице-губернатор Борис Пиотровский с 25 сентября будет координировать и контролировать деятельность Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Комитета по физической культуре и спорту, а также временно — деятельность Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитета территориального развития Санкт-Петербурга, Отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее Пиотровский курировал только Комитет по культуре Санкт‑Петербурга и Комитет по физической культуре и спорту.

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