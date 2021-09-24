Ижевск, 24 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Полностью или частично перейдут на дистанционное обучение семь школ Игринского района Удмуртии. Об этом сообщает районная администрация на своей странице в социальной сети.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Отмечается, что данное решение связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом и рекомендовано региональным управлением Роспотребнадзора.

Учащиеся 3−8 классов школ №1, 2, 3, 4, а также Кушьинской, Зуринской и Чутырской школ с 27 сентября по 10 октября переходят на дистанционный процесс обучения.

Остальные классы данных школ будут учиться в очной форме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также с учетом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.

В администрации подчеркнули, что это вынужденная мера, а дистанционное обучение никогда полноценно не заменит обучение в школе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 сентября в Удмуртии выявили 232 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 52 034 случаев. Среди новых носителей вируса — 52 ребенка в возрасте до 14 лет и 41 человек старше 65 лет. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7964 жителя. Из числа получающих лечение 6584 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1566 человек — в состоянии средней степени тяжести, 374 — в тяжелом состоянии.