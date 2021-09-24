Пенза, 24 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Пензенской области за сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно возросло количество пожаров, произошедших в банях и надворных постройках, в которых установлены отопительные печи. Только за выходные в регионе зарегистрировали три пожара, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает 24 сентября ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Наиболее частой причиной возникновения пожара в банях является отсутствие либо неправильная противопожарная разделка отопительной печи. Нередко пожар возникает в банях из-за отсутствия противопожарной отступки. С жителями населенных пунктов регулярно проводятся пояснительные беседы о противопожарной безопасности и устройстве отопительных печей.

ИА REGNUM ранее сообщало, 15 сентября представители лесной отрасли Пензенской области получили ключи от новой противопожарной техники. В рамках нацпроекта «Экология» приобретена 21 единица спецтехники. Из них 20 малых лесопатрульных комплексов, выполненных на базе автомобиля «УАЗ», предназначены для экстренного реагирования при возникновении лесных пожаров. Один вахтовый автомобиль, созданный на базе «Урала», будет применяться для транспортировки в условиях бездорожья спецбригад в места возникновения лесных пожаров.

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