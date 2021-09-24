Обнинск, Калужская область, 24 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Обнинске 24 сентября состоялись V Международные чтения памяти академика А. Ф. Цыба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admobninsk.ru Здание медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба в Обнинске

В 2021 году тема чтений — «Интервенционные радиологические технологии: современный взгляд». Интервенционная радиология сочетает в себе диагностику и лечение с использованием ультразвуковой диагностики, компьютерной и магнитно-резонансной томографии и позволяет отказаться от тяжелых хирургических вмешательств. Уникальные медицинские технологии применяются в кардиологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии, а также при лечении онкологических заболеваний. В рамках пленарных заседаний ведущие специалисты клиник Европы и России поделились идеями и опытом использования высоких технологий в лечении онкозаболеваний. России успешно реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» и, несмотря на пандемию, в 2020 году смертность среди онкопациентов снизилась более чем на 1,5%.

Мероприятие прошло в рамках IV Международного Форума онкологии и радиологии. Организаторы — Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба (МРНЦ) — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Университетская клиника г. Грац (Австрия), при поддержке Министерства здравоохранения России, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ФМБА России и отечественной Ассоциации онкологов.