Эксперт назвал самую главную проблему водородного автотранспорта
Москва, 24 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Главная проблема, с которой столкнутся страны, внедряющие у себя водородный транспорт в рамках глобального энергоперехода, — это количество водородных заправок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
«На разработку перевозок сжиженного природного газа по морю ушли десятилетия, прежде чем такой тип энергоносителя стал транспортироваться в массовом порядке, — сказал Тимофеев. — Не думаю, что страна-производитель такого энергоресурса, как водород, физически сможет доставить его в Европу, постоянно сохраняя его адекватную себестоимость. Однако пока стоимость производства водорода достаточно высока, также нет заправочной инфраструктуры. Что касается транспорта, главная проблема — это количество водородных заправок. Во всем мире их всего около пятисот. Это меньше, чем бензиновых заправок в Москве».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз не сможет обойтись без частного капитала, осуществляя энергопереход.