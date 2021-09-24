Москва, 24 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Главная проблема, с которой столкнутся страны, внедряющие у себя водородный транспорт в рамках глобального энергоперехода, — это количество водородных заправок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Efficientics.com Водород в таблице Менделеева

«На разработку перевозок сжиженного природного газа по морю ушли десятилетия, прежде чем такой тип энергоносителя стал транспортироваться в массовом порядке, — сказал Тимофеев. — Не думаю, что страна-производитель такого энергоресурса, как водород, физически сможет доставить его в Европу, постоянно сохраняя его адекватную себестоимость. Однако пока стоимость производства водорода достаточно высока, также нет заправочной инфраструктуры. Что касается транспорта, главная проблема — это количество водородных заправок. Во всем мире их всего около пятисот. Это меньше, чем бензиновых заправок в Москве».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз не сможет обойтись без частного капитала, осуществляя энергопереход.