* ИГ — запрещённая в России организация

Амстердам, 24 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Нидерландах полиция задержала девять сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемых в подготовке террористического акта, сообщает 24 сентября прокуратура Нидерландов.

Gaúcho Кофешоп в Нидерландах

Уточняется, что задержания были проведены 23 сентября. Все задержанные имеют паспорта Нидерландов, среди них один — уроженец Афганистана.

На какой именно объект готовилось террористическое нападение, не сообщается. При этом указано, что в домах подозреваемых не было найдено оружия или взрывчатых веществ.

«Все они являлись сторонниками идей террористической организации «Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечает прокуратура Нидерландов.