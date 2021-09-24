Москва, 24 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Евросоюз не сможет обойтись без частного капитала, осуществляя энергопереход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, комментируя точку зрения министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который объяснил взлет цен на газ в ЕС форсированным энергопереходом.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Объем ВВП Евросоюза сейчас составляет 15,5 трлн долларов, — сказал Тимофеев. — Чтобы оплатить энергопереход, ЕС нужно не есть, не пить, не потреблять, а только производить в течение почти трех лет. Но поэтапно сокращать использование традиционных видов топлива (нефти, газа, угля) без улучшения энергоэффективности и развития соответствующей инфраструктуры не выйдет. И без частного капитала тут никак не обойтись».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что руководители ЕС довели до абсурда ситуацию с энергопереходом.