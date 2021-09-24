Вашингтон, , 18:02 — REGNUM В Сенате США на следующей проведут слушания по «Северному потоку — 2», сообщает 24 сентября Reuters.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Закрытые слушания назначены на 29 сентября. Известно, что явится старший советник госсекретаря США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Собрание будет посвящено путям обеспечения энергетической безопасности США, в том числе в контексте «Северного потока — 2».

Как сообщало 6 сентября ИА REGNUM, строительство «Северного потока — 2» завершится в ближайшие дни.

Напомним, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.