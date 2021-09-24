Вашингтон, 24 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Сенате США на следующей проведут слушания по «Северному потоку — 2», сообщает 24 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Закрытые слушания назначены на 29 сентября. Известно, что явится старший советник госсекретаря США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Собрание будет посвящено путям обеспечения энергетической безопасности США, в том числе в контексте «Северного потока — 2».

Как сообщало 6 сентября ИА REGNUM, строительство «Северного потока — 2» завершится в ближайшие дни.

Напомним, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.