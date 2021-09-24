Нерехта, Костромская область, 24 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Нерехтские чиновники попытались внести в реестр недобросовестных поставщиков перевозчика, обвинившего их в лоббировании интересов ярославского бизнеса. Об этом со ссылкой на данные портала закупок и решение управления Федеральной антимонопольной службы по Костромской области сообщает ИА REGNUM.

Fas.gov.ru ФАС

Напомним, ранее индивидуальный предприниматель Максим Боровиков, занимающийся пассажирскими перевозками в Нерехте и Нерехтском районе, пожаловался на действия местных властей. Предприниматель рассказал, что чиновники пытаются «выдавить» его с рынка пассажирских перевозок в районе с помощью введения дублирующих маршрутов в городе. Автобусы конкурирующей компании ООО «СГ-ТРАНС» из Ярославля работают без расписания и ездят по маршрутам, на 95% дублирующим схему движения машин Боровикова, «отнимая» у предпринимателя часть пассажиров в Нерехте.

8 сентября 2021 года администрация Нерехты и Нерехтского района попыталась расторгнуть контракт с Боровиковым на обслуживание районного маршрута «Троица-Лаврово» и подала обращение в УФАС о включении предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.

В обращении чиновники указали, что в период с 1 по 12 августа 2021 года компания сорвала 3 рейса. Боровиков пояснил, что в одном из указанных случаев транспорт работал без перебоев. Две ситуации были связаны с ремонтом колеса автобуса и проверкой маршрута сотрудниками ГИБДД.

Антимонопольная служба установила, что после подачи жалобы заявитель не отслеживал исполнение условий контракта со стороны подрядчика и соответственно не мог сделать выводов о его исправлении. ФАС отказался признавать Боровикова недобросовестным поставщиком, постановил рассмотреть вопрос о привлечении составителей жалобы на предпринимателя к административной ответственности по статье «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».