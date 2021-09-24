Белгород, 24 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Дорожки, протоптанные жителями в сквере у завода «Энергомаш» в Белгороде, замостили тротуарной плиткой. Власти потратили на преображение общественного пространства более 11 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе администрации города.

Https://www.beladm.ru/ Сквер в Белгороде

В сквере провели комплексный ремонт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Рабочие сняли разбитый асфальт, оформили тротуарной плиткой почти три тысячи квадратных метров дорожек, в том числе там, где их протоптали жители города. Кроме того, здесь установили 49 современных светильников, обновили скамейки. На реконструкцию сквера направили восемь миллионов рублей из городского бюджета и 3,7 млн рублей из федерального.

В июле 2021 года мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что специалисты насчитали в городе минимум 124 участка, где жители проложили «народные тропы», их будут обустраивать.