Москва, 24 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Рост мировых цен на газ стал результатом постоянного педалирования энергоперехода чиновниками Евросоюза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что взлет цен на газ был вызван ускоренным отказом от угольной генерации.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

«Практически закрыв угольную генерацию, они (чиновники ЕС — прим. ИА REGNUM) сами довели ситуацию до абсурда, — сказал Тимофеев. — Поэтапный энергопереход становится всё более принудительным. Например, суд в Люксембурге обязал Польшу к выплате 500 тысяч евро ежедневно до прекращения добычи угля в шахте «Туров». За 10 лет генерация энергии солнечными панелями в мире выросла почти в 19 раз. Это не могло не сказаться на закрытии многих угольных и газовых заводов».

Как отметил Тимофеев, цены на панели снизились почти в два раза и стали массовым самым дешевым и доступным источником энергии.

«Однако солнечная энергетика, несмотря на спрос, испытывает ограничения в цепочках поставок. Конечно, это повлияло на положение дел и в Британии с углем. Ситуация на азиатском рынке, погодные условия, высокий спрос на газ сразу в нескольких экономиках, пожары в Сибири, конечно, тоже повлияли на ситуацию. Металл дорожает, а вместе с ним будет дорожать вся инфраструктура», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что России нужно продвигать собственную климатическую повестку.