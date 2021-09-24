Москва, 24 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. По итогам 2021 года индекс потребительских цен в России может составить 7% или даже выше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук ВШЭ Владимир Бессонов. Так он прокомментировал обеспокоенность министерства экономического развития РФ тем, что инфляция в 2021 году может уйти за пределы 5,8%.

Инфляция

«Текущие тенденции динамики потребительских цен таковы, что по итогам 2021 года прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) должен заметно превысить 6%, — сказал Бессонов. — Замедление роста потребительских цен последних месяцев вызвано сезонным фактором. Но за обычным сезонным замедлением роста цен следует обычное сезонное ускорение. Нет причин полагать, что в этот раз будет иначе. Так, по итогам августа прирост базового индекса потребительских цен (БИПЦ), который, в отличие от ИПЦ, исключает влияние административных и сезонных факторов, составил 0,59%, что никак не свидетельствует о замедлении инфляции. Если тенденция не изменится, то его прирост за октябрь-декабрь составит около 1,8%. К этому нужно прибавить накопленный с начала года до 20 сентября прирост ИПЦ в 4,9% и учесть оставшиеся до конца сентября дни».

Как полагает Бессонов, прирост ИПЦ по итогам 2021 года вполне может составить 7% или даже превысить эту величину.

«Для того, чтобы ИПЦ вырос за текущий год всего лишь на 6%, до конца года должно произойти резкое замедление динамики потребительских цен с поправкой на сезонный фактор, признаков начала которого пока не просматривается», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что увеличение ключевой ставки Банка России не сможет кардинально изменить ситуацию с ростом инфляции.