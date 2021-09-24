Лондон, 24 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. 24 сентября 28-летний центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер выразил желание остаться в составе лондонского «Челси»: «Продление контракта будет самым важным решением в моей профессиональной карьере. Я не разговаривал ни с каким клубом, кроме «Челси». Я счастливо остаться в Лондоне», — цитирует Рюдигера журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает 22-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта в качестве замены Антонио Рюдигеру, контракт которого истекает 31 июня 2021 года. На 28-летнего немца претендует мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в семи матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота лондонского «Тоттенхэма».

Рюдигер перешел в «Челси» 9 июля 2017 года из «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого защитника составляет 28 миллионов евро.