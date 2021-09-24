Москва, 24 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. За участие в несанкционированной акции 20 сентября в Москве к ответственности привлекли 30 человек, сообщили 24 сентября в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Полиция

В полиции рассказали, что «за противоправные деяния, при организации несогласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября 2021 года в центральной части города, к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» — прим. ИА REGNUM) уже привлечено 30 граждан».

В МВД отметили, что комплекс мероприятий по установлению участников незаконного мероприятия продолжается.

Кроме того, в МВД предупредили об ответственности в связи с дальнейшими призывами к участию несогласованных акциях и заявили, что провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и будут пресекаться.

Напомним, 20 сентября в центре Москвы на Пушкинской площади прошёл несогласованный митинг, посвящённый итогам выборов в Государственную думу.